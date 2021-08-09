Volkswagen показал новый кроссовер ID.5 GTX за месяц до премьеры

Компания Volkswagen готовится к мировой премьере мощного кроссовера ID.5 GTX, которая состоится в начале сентября на автосалоне в Мюнхене.

Volkswagen ID.5 GTX пока показан в затейливом камуфляже, который не скрывает общей концепции, которая практически полностью повторяет ID.4 GTX. За исключением одного - "пятый" является кросс-купе. Более того, первым кроссовером такого формата, созданным на платформе MEB.

ID.5 GTX, скорее всего, разделит трансмиссию с младшей версией: по одному электромотору на каждой оси суммарной мощностью около 300 л.с.

В компании назвали запас хода новинки на одной зарядке - 497 км, что чуть больше, чем у ID.4 GTX, автономность которого составляет 480 км. У последнего в пол установлена батарея ёмкостью 77 кВт∙ч, ID.5 GTX отрядят её же, а возросший запас хода - заслуга улучшенной аэродинамики.

Цены и сроки начала продаж Volkswagen огласит на выставке, которая открывается 7 сентября.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.