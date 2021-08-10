Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник, 10 августа, опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 45 военных. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 37 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 129,7 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2261 военный. У них с помощью тестирования был обнаружен коронавирус. Более 1600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Семь заболевших лечат гражданские медики. Еще 642 человека изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 66 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 233 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1261 человек, 318 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшие от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,8 тысячи пациентов, из которых свыше 8,8 тысячи - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 62875 человек, сообщили в военном ведомстве.