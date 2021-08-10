Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 21:59
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 21:45
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 21:39
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 21:38
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 21:24
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 21:38
Рубрика: Власть

Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник, 10 августа, опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

За сутки 93 военнослужащих выздоровели от коронавируса

Там сказано, что за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 45 военных. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 37 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 129,7 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2261 военный. У них с помощью тестирования был обнаружен коронавирус. Более 1600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Семь заболевших лечат гражданские медики. Еще 642 человека изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 66 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 233 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1261 человек, 318 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшие от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Почти 59 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,8 тысячи пациентов, из которых свыше 8,8 тысячи - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 62875 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации