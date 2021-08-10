"Бумажный тигр": армии США предрекли разгромное поражение

Несмотря на колоссальный военный бюджет, наличие ядерных ракет, огромного флота с авианосцами и самолетами пятого поколения армия США испытывает немалые проблемы. И в случае глобального военного конфликта американские военные испытают горечь тяжелого поражения.

К такому выводу пришел военный аналитик журнала The National Interest Джон Россомандо. По его мнению, современные вооруженные силы США во многом напоминают армию и флот Франции перед началом Второй мировой войны.

"Страна имела самую сильную армию в Европе на бумаге. Бюрократия и некомпетентное руководство, поляризованный и политизированный климат мешал французской армии и военно-воздушным силам дать отпор захватчику. Французские генералы готовились к еще одной Первой мировой войне", - пишет эксперт.

Именно данное обстоятельство привело к победе нацисткой Германии в июне 1940 года.

По мнению аналитика, ослабление армии США началось еще во времена президентства Барака Обамы, когда в отставку были отправлены 197 высокопоставленных американских военных. Действующие генералы и адмиралы не только остаются упорными приверженцами тактики и стратегии XX века, но и активно участвуют в лоббировании интересов оружейных корпораций, а после выхода на пенсию - служат консультантами в военных компаниях.

Конгресс США, полагает аналитик, должен рассмотреть вопрос о запрете им такой деятельности по крайней мере на семь лет после их ухода.

"Америка стала тем, чем была Франция в 1940 году, бумажным тигром, управляемым непробиваемой бюрократией, у которой нет никакой стратегии для решительного разгрома внешних врагов нации", - считает эксперт.