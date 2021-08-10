ЦИК зарегистрировал список партии "Новые люди"

Центризбирком России на заседании во вторник зарегистрировал федеральный список партии "Новые люди" для участия в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

Как рассказала член комиссии Эльмира Хаймурзина, в ходе проверки документов выяснилось, что выдвинутый партией кандидат Александр Даванков имеет второе гражданство - греческое, в связи с чем не может баллотироваться в российский парламент.

Представитель партии возразил на это, что по законодательству Греции датой выхода из гражданства является дата подачи соответствующего заявления (Даванков направил его в мае), однако не смог представить документ, подтверждающий, что МВД Греции рассмотрело заявление и удовлетворило его.

В итоге ЦИК принял следующее решение: исключить Александра Даванкова и зарегистрировать федеральный список партии "Новые люди" в количестве 211 человек.

Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что несостоявшийся кандидат может обратиться в суд, а в комиссии будут только рады, если он сможет подтвердить свое право баллотироваться в Госдуму.