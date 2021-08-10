Ехидна Наклз в "Сонике 2" будет говорить голосом Идриса Эльбы

Актер Идрис Эльба - дисишный Бладспорт и марвеловский Хеймдалль - опубликовал в своем Twitter-аккаунте картинку с красной рукой в шипастой перчатке.

Таким образом артист решил сообщить, что ехидна Наклз в сиквеле "Соника" заговорит его голосом.

В ответ на твит пользователи начали постить одобрительные картинки и мемы.

В игровой франшизе об ультразвуковом еже Наклз считается одним из самых сильных персонажей, он, например, умеет пробивать дыры в толстой стали, разбивать камни и поднимать предметы, во много раз превышающие его собственный размер и вес, а также обладает способностью парить в воздухе, карабкаться по вертикальным стенам и закапываться в землю.

Премьера второй части "Соника" запланирована на апрель 2022 года.