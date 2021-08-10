Ехидна Наклз в "Сонике 2" будет говорить голосом Идриса Эльбы

Актер Идрис Эльба - дисишный Бладспорт и марвеловский Хеймдалль - опубликовал в своем Twitter-аккаунте картинку с красной рукой в шипастой перчатке.
Knock, knock....#SonicMovie2 #Knuckles pic.twitter.com/N1PW5XaCEd— Idris Elba (@idriselba) August 10, 2021
Таким образом артист решил сообщить, что ехидна Наклз в сиквеле "Соника" заговорит его голосом.
В ответ на твит пользователи начали постить одобрительные картинки и мемы.
August 10, 2021
В игровой франшизе об ультразвуковом еже Наклз считается одним из самых сильных персонажей, он, например, умеет пробивать дыры в толстой стали, разбивать камни и поднимать предметы, во много раз превышающие его собственный размер и вес, а также обладает способностью парить в воздухе, карабкаться по вертикальным стенам и закапываться в землю.
Lfg🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KyXDrmvmUN— VishalSid⋓ (@Vishalsiddu1) August 10, 2021
Премьера второй части "Соника" запланирована на апрель 2022 года.