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Ехидна Наклз в "Сонике 2" будет говорить голосом Идриса Эльбы

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    10.08.2021, 23:17
Текст:   Богдан Бобров

Актер Идрис Эльба - дисишный Бладспорт и марвеловский Хеймдалль - опубликовал в своем Twitter-аккаунте картинку с красной рукой в шипастой перчатке.

Таким образом артист решил сообщить, что ехидна Наклз в сиквеле "Соника" заговорит его голосом.

В ответ на твит пользователи начали постить одобрительные картинки и мемы.

В игровой франшизе об ультразвуковом еже Наклз считается одним из самых сильных персонажей, он, например, умеет пробивать дыры в толстой стали, разбивать камни и поднимать предметы, во много раз превышающие его собственный размер и вес, а также обладает способностью парить в воздухе, карабкаться по вертикальным стенам и закапываться в землю.

Премьера второй части "Соника" запланирована на апрель 2022 года.

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