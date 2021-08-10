Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против него 11 женщин.

Об отставке губернатор заявил в своем обращении к жителям штата. При этом Куомо подчеркнул, что доклад прокуратуры, расследовавшей обстоятельства дел, грешит многими неточностями, особенно это касается самых тяжелых обвинений.

Тем не менее, губернатор решил отойти от дел, заявив, что таким образом он сможет "оказать наибольшую помощь".

Куомо уйдет в отставку через две недели, его место займет заместитель губернатора Кэти Хокул.