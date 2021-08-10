Haval готовит новый брутальный кроссовер

Кроссовер Haval X-Dog, собравший хорошую прессу после открытой презентации демонстрационного образца машины на Шанхайском автосалоне минувшей весной, уверенно идет к промышленному производству. Китайское издание Autohome опубликовало патентные изображения Haval X-Dog в том виде, в каком автомобиль поступит на рынок.

X-Dog относится к категории полноразмерных моделей, в продуктовой иерархии он встанет на ступень выше модели Big Dog. Он наделен лаконичным экстерьером с угловатыми формами и простыми линиями. Фары, как и у Big Dog, тяготеют к круглой форме. Тип кузова - пятидверный универсал. Передние дверные ручки - выдвижного типа (как у Tesla), задние спрятаны в углах оконных рамок. Кузов имеет двухтоновую схему окраски с графическим выделением крыши.

Интерьер серийного X-Dog пока не готов, но едва ли он будет радикально отличаться от демонстрационного прототипа, и в отличие от наружного облика, который кого угодно заставит поверить в недюжий потенциал машины на бездорожье, интерьер сразу выдает очередной современный кроссовер.

Полноразмерный кроссовер будет оснащен системой типа "подзаряжаемый гибрид", составленной вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора. Предполагается также обычная бензиновая модификация с 2,0-литровым агрегатом и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Серийная версия Haval X-Dog должна выйти в 2022 году.