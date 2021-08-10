Югославский певец Митулин Сретенович Срета найден мертвым в отеле

У югославской, а особенно сербской эстрады, близкой сердцу русского человека, как известно особая стать - эта музыка всегда выгодно оттенялась еще со времен СССР. Оттого подобные известия особо горьки: отличный певец с густым, шершавым голосом Митулин Сертенович Срета найден мертвым в номере отеля 8 августа - вскоре после своего последнего концерта в хорватском курортном городе Макарска.

Музыканту группы Mostar Sevdah Reunion было 74 года. Некрологи публикуют национальные СМИ.

Как рассказал продюсер коллектива, Срета отказался от обеда после шоу и сразу отправился в свой номер. Где его труп наутро обнаружил ударник группы. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть певца, причина которой пока не называется.

Mostar Sevdah Reunion - формация из Мостара в Боснии и Герцеговине, исполняющая севдалинки, старинные боснийские народные романсы, и цыганскую музыку.

MSR основал в 1998-м Драги Шестич. Летом 1999-го музыканты, которых объединяла давняя дружба, записали свой первый альбом.