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10 августа 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 9 августа 2021 года № 266-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 9 августа 2021 г.
Опубликован 10 августа 2021 г.
Вступает в силу 10 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг) следующие изменения:

1) подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.3. Функционирование зон питания в торговых центрах (фуд-кортов), за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов.";

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Функционирование предприятий общественного питания возможно при соблюдении следующих условий:

заполняемости зала обслуживания для посетителей не более чем на 50% от общего числа посадочных мест;

размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м;

применения в помещениях устройств для обеззараживания воздуха.";

3) абзац второй подпункта 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего распоряжения, а также проведения на территории Курской области матчей профессиональных спортивных клубов с количеством зрителей не более 500 человек;";

4) абзац первый подпункта 17.1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных и спортивных соревнований, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, на открытом воздухе для лиц младше 14 лет, в закрытых помещениях - для лиц младше 18 лет.".

2. Распоряжение вступает в силу с 10 августа 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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