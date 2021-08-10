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Рубрика: Культура

На экраны выходит "Полночь на злаковом поле" с Брюсом Уиллисом

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Никто не любит быть обманутым. Поэтому предупреждаю: афиши нового фильма "Полночь на злаковом поле" лукавят. На афишах крупнее всех подан Брюс Уиллис - в фильме его почти нет. "Крепкий орешек" здесь полусонный и является на несколько минут - почти камео для привлечения публики. Играть Уиллису нечего, на его месте мог быть любой натурщик, поклонники могут расслабиться.
Эмиль Хирш в роли копа Байрона и Меган Фокс в роли пуленепробиваемой агентессы ФБР Ребекки Ломбардо. Фото: Парадиз Эмиль Хирш в роли копа Байрона и Меган Фокс в роли пуленепробиваемой агентессы ФБР Ребекки Ломбардо. Фото: Парадиз
Эмиль Хирш в роли копа Байрона и Меган Фокс в роли пуленепробиваемой агентессы ФБР Ребекки Ломбардо. Фото: Парадиз

Это режиссерский дебют продюсера Рэндалла Эмметта. Уиллис в его первой пробе, вероятно, появился потому, что снимался в спродюсированных им опусах "16 кварталов", "Спасение", "Принц"...

Фото: kino-teatr.ru
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В новом фильме все оформлено под полицейскую хронику. С документированием места и времени действия: Пенсакола, Флорида, 80-е годы. На этих унылых пустырях стали находить трупы молодых женщин пониженной социальной ответственности, полиция и ФБР ищут серийного киллера - судя по состоянию трупов, явного садиста. За дело берутся полицейский офицер Байрон Кроуфорд (Эмиль Хирш), агенты ФБР суровый Карл Хелтер и сексапильная Ребекка Ломбардо (Брюс Уиллис и Меган Фокс), занятые расследованием торговли живым товаром. Хелтер быстро выйдет из игры, а Ломбардо объединит усилия с конкурентом-копом, чтобы вычислить дальнобойщика Питера Хиллсборо, после встреч с которым бесследно исчезают девушки.

Героев объединяет одно качество - они редкостно тупы. Это чувствуешь по неспособности видеть очевидное, по заторможенности выводов, по неадекватности жестикуляции. Но это, увы, характеристика не только героев: персонажи не бывают смышленее их придумавших авторов. Необъяснимо глупо выстроен весь фильм. Нелеп каждый сюжетный ход, доводящий очевидные жанровые клише до абсурда. Невероятна исходная коллизия, когда преступник (Лукас Хаас), нежно любящий свою малышку дочку, оборудует подвал для пыток в двух шагах от ее окошка, через которое та любит рассматривать злаковое поле.

Забавно смотреть, как одна из двух полуголых женщин, подвешенная садистом цепями к потолку, воодушевляет другую, вконец обессилевшую, бежать - и та действительно без особых проблем бежит, почему-то не догадавшись сделать это раньше, но при этом истошно стенает, рискуя привлечь внимание мучителя. Сцены истязаний - удушений, избиений, манипулирования цепями, отвертками, мешками и другими приспособлениями для изысканного секса - даны подробно и смачно, словно авторы дорвались до вожделенного и мы должны вместе с ними всем этим наслаждаться. Не фильм, а коллекция перверсий. Изобретатели сего сюжета много видели разного кино, накопили впечатлений и стереотипов, но очень мало умеют.

На афишах крупнее всех подан Брюс Уиллис. В фильме, к ярости поклонников, он явится на несколько минут 

В результате герои постоянно попадают в ловушки собственной глупости. Самоуверенная и на взгляд пуленепробиваемая Ломбардо легко и нелепо оказывается жертвой, как бы решительный герой Эмиля Хирша демонстрирует все качества растяпы - и все это не потому, что так задумано, а потому, что авторы не умеют просчитать на два хода вперед и разработать логику характеров. Уже поэтому с этими персонажами невыразимо скучно.

Хотя мощь наших условных рефлексов, выработанных общением с триллерами-хоррорами, такова, что даже сознавая всю бредовость ситуаций, все равно внутренне сжимаешься, едва заслышав сверхнизкие частоты пугающей музыки и страшные шорохи проса в полутьме. Называется - саспенс.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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