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10.08.2021,  
12:32
Текст:  Тимур Алимов

NI назвал Т-90 одним из лучших современных танков

Модифицированный танк Т-90С стал одним из самых успешных экспортных продуктов российского оборонно-промышленного комплекса и, возможно, остается наиболее коммерчески успешным танком своего времени. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Танк, который стал называться Т-90, задумывался как глубокая модернизация Т-72 и был принят на вооружение в 1992 году. 48-тонная машина в "базовом" варианте развивала скорость до 60 километров в час и могла преодолевать 550 километров без дозаправки. Внешне она походила на "семьдесятдвойку", но шасси претерпело существенные изменения.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
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Система защиты Т-90 трехуровневая - сварная композитная броня, комплекс "Контакт-5" и комплекс оптико-электронного подавления "Штора-1".

Вооружение танка - модернизированная 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, способная применять широкий спектр боеприпасов, включая управляемые противотанковые ракеты, а также 12,7-мм дистанционно управляемые пулемет и спаренный 7,62-мм пулемет.

За последние десятилетия многие характеристики танка существенно изменились с появлением его новых вариантов. В большой степени это связано с устойчивым зарубежным спросом - модифицированный Т-90С стал одним из самых востребованных оборонных продуктов на международном рынке.

В вооруженных силах России Т-90 также неоднократно усовершенствовался. Например, на Т-90А был установлен более мощный двигатель и доработана бортовая электроника. Т-90М получил более широкий перечень обновлений, включая динамическую защиту "Реликт", более точное орудие, систему управления огнем "Калина" и новейший двигатель В-92С2Ф мощностью свыше тысячи лошадиных сил.

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