Авария оставила без воды полгорода в Тульской области

В Тульской области более 30 тысяч человек в городе Донской остались без подачи воды из-за аварии на водоводе. Ограничения холодного водоснабжения начались с 9 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, порыв водовода диаметром 500 миллиметров случился на Михайловском водозаборе. В результате без воды остался микрорайон Центральный. Под ограничения водоснабжения попали 8 детских садов, роддом, более 30 тысяч жителей центра города.

Сейчас на водоводе ведутся ремонтные работы. Планируется, что воду дадут в течение дня. Ситуация находится на контроле в администрации города.