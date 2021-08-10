Шестнадцатилетняя девушка разбилась насмерть на машине в Новой Москве

Шестнадцатилетняя девушка без прав разбилась насмерть на машине в Новой Москве. Вместе с ней в машине находились три пассажира в возрасте от 18 до 23 лет. Но за рулем была именно 16-летняя девушка. Прав на управление автомобилем у нее не было.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, ДТП произошло накануне ночью. Молодые люди решили прокатиться на автомобиле. Девушка-водитель не справившись с управлением, наехала на бордюрный камень, в результате чего машина перевернулась. Сама девушка погибла на месте. Другие пассажиры машины попали в больницу с различными травмами. Как уточняют в пресс-службе, инцидент произошел в районе поселения Десеневское, что находится в Новой Москве.