Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки

В столице продолжают "собирать" самый протяженный экологический парк в Европе "Яуза" из благоустраиваемых участков. На сегодняшний день уже приведены в порядок 5 участков общей площадью 135 га. Здесь и скверы у Лазоревого и Тенистого проездов, и "Сад будущего", и территория вдоль Заповедной с "Певческим полем", и "Ростокинский акведук" и парк Спорта. Сейчас очередь дошла долевого правого притока Яузы - реки Чермянки и ее поймы. Общая площадь благоустройства двух участков составляет 49,1 га. В непосредственной близости от них проживают около 85 тысяч человек. Основой изюминкой проекта будет создание большого спортивного кластера. Как идет работа, рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы.

Небольшая, но быстрая река Чермянка в ширину всего 2-3 метра, она разделяет районы Южное Медведково и Отрадное. Это была неухоженная, местами замусоренная и заброшенная территория. Чтобы перейти на другую сторону реки или попасть в соседний район, жителям приходилось обходить 2,5 км по берегу до ближайшего моста. Основная задача нынешнего благоустройства - создать качественное общественное пространство у воды, соединить территории и привлечь жителей к спорту. Трудятся над этим сейчас около 800 строителей и более 200 единиц техники. Так, возводят трибуны и новый стадион с теплым покрытием. На нем футболисты смогут гонять мяч и зимой. Готова основа для четырех теннисных кортов. Любителям стритбола создали специальный амфитеатр. Строят и хоккейную площадку. Идет работа по созданию искусственного рельефа памп-треков для велосипедистов-экстремалов. Особенностью парка станет уникальный спортивный трек для гонок радиоуправляемых автомоделей. "Это было одно из пожеланий жителей-любителей этого вида спорта, - комментирует "РГ" начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капремонта Москвы Максим Гордиенко. - Трасса займет около 700 квадратных метров, а ее протяженность составит порядка 100 метров, включая спуски, крутые повороты, мосты и прочие трюковые неровности. Пока создаем рельеф трассы. Для удобства жителей создадим 13 спортивных площадок".

Раздолье в парке будет и детворе. По просьбам жителей, обустраивают десять новых детских площадок.

В результате, находясь здесь, чувствуешь, что попал за город: над быстрой рекой растут цветы и травы, летают стрекозы и бабочки, в реке плавают рыбы, по берегу можно встретить бобровые хатки. Чтобы сохранить природу, прокладывают на сваях экологическую тропу с деревянным настилом. Это будет набережная с подсветкой. Общая длина тропы маршрутов составит около 5 км и выведет к уже благоустроенному берегу Яузы, что на Заповедной улице. Для тех, кто гулять не любит, ближе к проезду Юрлова проложили асфальтовую двухполосную велодорожку. Выполнили и главное пожелание жителей двух районов - продолжили через реку связующие мосты. С помощью мостовых переходов на экотропе свяжут два района. Всего их будет пять, полностью готов пока один. Покрытия у них те же, что и на набережной из деревянного настила. Нашли место и для культурного притяжения. Рядом с проездом Дежнева обустраивается открытый зрительный зал, сцена. Здесь можно будет слушать концерты и даже смотреть кино под открытым небом. Первый фильм могут показать на День города. К этому времени должна быть закончена и вся работа по приведению поймы реки Чермянки в порядок.

Но благоустройство на этом не закончат, уже в будущем году начнут приводить в порядок территорию возле улицы Северодвинской. Этот участок также станет частью будущего парка "Яуза", который растянется на 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад РАН, "Сокольники" и на ВДНХ.