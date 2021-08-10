Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 21:59
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 21:45
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 21:39
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 21:38
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 21:24
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 21:45
Рубрика: Общество

Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки

Текст: Ирина Огилько

В столице продолжают "собирать" самый протяженный экологический парк в Европе "Яуза" из благоустраиваемых участков. На сегодняшний день уже приведены в порядок 5 участков общей площадью 135 га. Здесь и скверы у Лазоревого и Тенистого проездов, и "Сад будущего", и территория вдоль Заповедной с "Певческим полем", и "Ростокинский акведук" и парк Спорта. Сейчас очередь дошла долевого правого притока Яузы - реки Чермянки и ее поймы. Общая площадь благоустройства двух участков составляет 49,1 га. В непосредственной близости от них проживают около 85 тысяч человек. Основой изюминкой проекта будет создание большого спортивного кластера. Как идет работа, рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сукачев, Брегович и Кустурица вместе выступят на фестивале в Москве

Небольшая, но быстрая река Чермянка в ширину всего 2-3 метра, она разделяет районы Южное Медведково и Отрадное. Это была неухоженная, местами замусоренная и заброшенная территория. Чтобы перейти на другую сторону реки или попасть в соседний район, жителям приходилось обходить 2,5 км по берегу до ближайшего моста. Основная задача нынешнего благоустройства - создать качественное общественное пространство у воды, соединить территории и привлечь жителей к спорту. Трудятся над этим сейчас около 800 строителей и более 200 единиц техники. Так, возводят трибуны и новый стадион с теплым покрытием. На нем футболисты смогут гонять мяч и зимой. Готова основа для четырех теннисных кортов. Любителям стритбола создали специальный амфитеатр. Строят и хоккейную площадку. Идет работа по созданию искусственного рельефа памп-треков для велосипедистов-экстремалов. Особенностью парка станет уникальный спортивный трек для гонок радиоуправляемых автомоделей. "Это было одно из пожеланий жителей-любителей этого вида спорта, - комментирует "РГ" начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капремонта Москвы Максим Гордиенко. - Трасса займет около 700 квадратных метров, а ее протяженность составит порядка 100 метров, включая спуски, крутые повороты, мосты и прочие трюковые неровности. Пока создаем рельеф трассы. Для удобства жителей создадим 13 спортивных площадок".

Раздолье в парке будет и детворе. По просьбам жителей, обустраивают десять новых детских площадок.

В результате, находясь здесь, чувствуешь, что попал за город: над быстрой рекой растут цветы и травы, летают стрекозы и бабочки, в реке плавают рыбы, по берегу можно встретить бобровые хатки. Чтобы сохранить природу, прокладывают на сваях экологическую тропу с деревянным настилом. Это будет набережная с подсветкой. Общая длина тропы маршрутов составит около 5 км и выведет к уже благоустроенному берегу Яузы, что на Заповедной улице. Для тех, кто гулять не любит, ближе к проезду Юрлова проложили асфальтовую двухполосную велодорожку. Выполнили и главное пожелание жителей двух районов - продолжили через реку связующие мосты. С помощью мостовых переходов на экотропе свяжут два района. Всего их будет пять, полностью готов пока один. Покрытия у них те же, что и на набережной из деревянного настила. Нашли место и для культурного притяжения. Рядом с проездом Дежнева обустраивается открытый зрительный зал, сцена. Здесь можно будет слушать концерты и даже смотреть кино под открытым небом. Первый фильм могут показать на День города. К этому времени должна быть закончена и вся работа по приведению поймы реки Чермянки в порядок.

Но благоустройство на этом не закончат, уже в будущем году начнут приводить в порядок территорию возле улицы Северодвинской. Этот участок также станет частью будущего парка "Яуза", который растянется на 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад РАН, "Сокольники" и на ВДНХ.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения