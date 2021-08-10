В Белгороде суд оправдал медсестру, обвиняемую в убийстве больного мужа

Белгородский областной суд оправдал медсестру, которая обвинялась в убийстве парализованного мужа. Перед этим такой же вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

Напомним, женщину обвиняли в том, что она задушила больного супруга, который более 20 лет назад перенес инсульт. Все это время белгородка - медсестра по профессии - ухаживала за ним. Однако почти два года назад состояние мужчины стало ухудшаться. Он уже не мог самостоятельно принимать пищу, находился без движения, злился из-за этого, а свое раздражение вымещал на жене.

После его смерти медсестре инкриминировали убийство человека, который находился в беспомощном состоянии. Однако присяжные заседатели посчитали событие преступления недоказанным.

В областном суде пояснили, что оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей влечет за собой и оправдательный приговор. Теперь женщина имеет право на реабилитацию, в том числе и на возмещение время, связанного с уголовным преследованием.