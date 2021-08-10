В Королеве изъяли более 15 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В подмосковном Королеве полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 53 лет за незаконное хранение крупной партии фальсифицированной алкогольной продукции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в арендованном складском помещении, расположенном на улице Школьной, полицейские обнаружили около 15 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок, примерно 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Большая часть алкоголя оклеена имитацией специальных марок, которые по результатам исследования не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на товар, владельцы не предоставили. Общая стоимость изъятой готовой продукции составила более 4 миллионов рублей.

Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу для определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Спиртосодержащая продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Один из задержанных взят под стражу, второй - под домашний арест.