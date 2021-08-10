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Рубрика: Происшествия

В Туле полицейский поймал за ногу парня, падающего с девятого этажа

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле полиция и спасатели чудом спасли 18-летнего парня, который чуть не выпал с 9 этажа. Сотрудник полиции в последний момент сумел ухватить его за ногу, рассказал "РГ" источник в силовых структурах региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На номер "112" позвонил отец молодого человека с просьбой спасти сына. Дверь в квартиру на улице Лейтейзена, где находился парень, была заперта. Специалистам МЧС пришлось ее вскрывать.

Когда полицейские и спасатели проникли внутрь, они увидели молодого человека сидящим на раме в лоджии спиной наружу. Из одежды на нем были только трусы, и он был в крови. При этом он кричал, чтобы к нему не подходили.

- Ситуация была сложная. Лишнее движение, и парень мог исполнить угрозу и упасть с 9 этажа. Пытались было с ним поговорить, - рассказал собеседник "РГ".

Но переговоры не помогли - парень картинно отпустил руки и начал заваливаться на спину. В этот момент полицейский прыгнул к нему и успел схватить за ногу. Молодой человек ударился головой об стену, но не упал. Нога была скользкой, удержать на весу его было непросто.

Сразу же к делу подключились остальные. Выбили стекла в соседний рамах, подсунули под спину простыни, втянули в лоджию. Молниеносная реакция полицейского и слаженные действия остальных спасли парня. Но минут семь он повисел головой вниз на девятом этаже.

Молодой человек был госпитализирован с порезами и сотрясением мозга. А полицейских, спасших ему жизнь, обещали поощрить.

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