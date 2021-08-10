В Воронеже завели дело о неправильной госпитализации годовалой девочки

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о нарушении прав маленькой пациентки, сообщили в СКР. После госпитализации в областную детскую больницу состояние маленькой девочки резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию.

По данным прокуратуры, пациентку в возрасте год и четыре месяца привезли в больницу 7 августа и оставили без должной медицинской помощи, из-за чего ее состояние резко ухудшилось и сейчас оценивается как тяжелое.

Надзорное ведомство совместно со специалистами регионального департамента здравоохранения и Росздравнадзора начало проверку.