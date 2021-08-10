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Рубрика: Происшествия

В Бурятии выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии

Текст: Ольга Коваль

В Республике Бурятия из-за сильного задымления превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Дым пришел в регион из Якутии и Иркутской области, где полыхают лесные пожары.

Фото: Екатерина Призова/РГ
Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга

Как сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора, в понедельник специалисты отобрали 62 пробы воздуха в десяти районах республики и Улан-Удэ. В четырех выявлено превышение предельно допустимых концентраций по мелкодисперсной пыли и диоксиду азота на территории Улан-Удэ. А в еще одной пробе нашли превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в селе Баргузин Баргузинского района.

В ведомстве отмечают, что на территории республики действующих пожаров не зарегистрировано.

В связи с задымленностью спасатели рекомендуют жителям минимизировать пребывание на улице, ограничить физические нагрузки и использовать средства защиты органов дыхания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Лесные пожары

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