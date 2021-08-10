В Приморье мужчина пытался ограбить банк, угрожая взрывом

В приморском городе Артем сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, предварительно установлено, что днем в офис учреждения пришел некий мужчина. На нем был пояс, который, по заверению злоумышленника, являлся самодельным взрывным устройством. Угрожая сотрудникам банка взрывом, он потребовал выдать ему миллион рублей.

Сотрудники банка отказались выполнить его требование и вызвали охрану, после чего несостоявшийся грабитель вышел на улицу, сел в припаркованный автомобиль и уехал.

Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Эксперты сделали вывод, что это муляж. В это же время на территории города объявили план "Перехват". Вскоре злоумышленник, 42-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемый заключен под стражу.