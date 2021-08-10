В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений

Минприроды совместно с Росгидромет и МЧС России поручено разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений. Об этом сообщил вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

По его словам, ведомства должны сформировать детальный прогноз прохождения паводков с учетом возможных последствий для населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Трутнев отметил важность своевременного поступления метеосводок и прогнозов.

"Мы плотно работаем со всеми заинтересованными ведомствами. Прогнозная информация, которую делает Росгидромет, оперативно передаётся в Национальный центр управления в кризисных ситуациях, органам федеральной и региональной власти, а они в свою очередь - населению", - проинформировал глава Минприроды Александр Козлов.

Кроме того, в ходе совещания обсуждался вопрос работы гидротехнических сооружений. Минприроды России, Минэнерго России совместно с ПАО "Русгидро" также поручено проработать программу сброса воды водохранилищ для сглаживания прохождения гребня паводка, а также сформировать план возможного строительства новых гидротехнических сооружений.

Паводки в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа случились из-за сильных дождей. Стихийное бедствие было признано чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, ее последствия ликвидировали более тысячи спасателей и военных.