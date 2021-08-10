В России создадут резерв домокомплектов для чрезвычайных ситуаций

Минстрой России проработает возможность создания резерва домокомплектов на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил вице-премьер РФ, полпред в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

"Минстрой России должен проработать возможность создания резерва домокомплектов для оперативного строительства жилья пострадавшим", - сказал он.

Также Трутнев поручил Минстрою и Минфину обеспечить доведение средств до пострадавших граждан на проведение капремонта жилых домов с учётом предложения регионов об увеличении финансирования.

В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна. Пострадавшими признано свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требует ремонта.