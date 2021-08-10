Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.08.2021,  
15:47
Текст:  Алексей Брусилов

Девушка подожгла танк Т-80БВ в Музее военной техники в Мордовии

В городе Рузаевка (Республика Мордовия) в ночь на понедельник, 8 августа неизвестная подожгла танк Т-80БВ, находящийся на открытой площадке Музея военной техники, на местной Аллее Славы на улице Петрова. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Записи опубликованы на сайте регионального МВД.

К танку подошли двое молодых людей. Один из них, предположительно, юноша, повис на стволе орудия боевой машины. В это время его спутница направилась к правому борту танка и стала предпринимать попытки поджечь резиновый бортовой экран, прикрывающий ходовую часть.

С первого раза сделать это не получилось, но злоумышленница проявила настойчивость. Когда полотно загорелось, она в спешке покинула территорию музея.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №4.

По данным ГУ МЧС по Республике Мордовия, танк получил повреждения на площади в 1 квадратный метр.

Как предполагают специалисты, если бы не оперативные действия огнеборцев, танку мог быть нанесен более значительный ущерб. Бортовой экран мог быть уничтожен полностью, как и резиновые бандажи опорных катков и так называемые "беговые дорожки" гусеничных траков.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. Региональное МВД обратилось к населению с просьбой сообщить информацию о ее местонахождении.

Музей военной техники был открыт в Рузаевке в честь 70-летия Победы. Поврежденный танк Т-80БВ проходил службу в бывшем Московском военном округе и был доставлен в Мордовию в 2015 году.

Напомним, что танк Т-80БВ принят на вооружение в 1985 году. Боевая масса - 43700 кг. В качестве вооружения используется 125-мм гладкоствольная пушка - пусковая установка управляемых ракет 2А46М-1, а также два пулемета: 12,7-мм зенитный НСВТ и спаренный 7,62-мм ПКТ. Мощность газотурбинного двигателя ГТД-1000ТФ -1100 л.с. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч. Запас хода 335-370 км. Экипаж - 3 человека.

Фото: МВД РФ / https://13.мвд.рф

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Hunini/Wikimedia.org
США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot 10:40
Залп всем боекомплектом стратегической подлодки показали на видео 08.08.2021
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 06.08.2021
танки
Фото: Минобороны РФ
Российская техника отразила условное нападение боевиков из Афганистана 09.08.2021
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55 06.08.2021
Ослепить противника: зачем СССР разрабатывал лазерный танк 06.08.2021
музеи
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина 24.04.2021
Кто и зачем в Орловской области раздает историческую бронетехнику 25.11.2020