В Самаре при ремонте дома нашли две гранаты образца 1914 года

В Самаре взрывотехники ОМОН Росгвардии по региону обезвредили гранаты образца 1914 года, найденные в одной из квартир в историческом центре города. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

В дежурную часть Управления Росгвардии по региону поступил необычный вызов. Во время ремонта в одной из квартир жилого дома по улице Фрунзе в Самаре нашлись два железных предмета, покрытые ржавчиной, очень похожие на гранаты.

Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии, прибыв на место, определили, что перед ними раритетные образцы. Оказалось, что находка - не что иное, как шомпольные гранаты Зеленского 1914 года выпуска.

Взрывотехники перевезли их на войсковой полигон, где и уничтожили.