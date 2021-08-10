В Сарове простились с легендарным физиком Юрием Трутневым

Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, где Юрий Алексеевич проработал более 70 лет.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко зачитал соболезнования Владимира Путина и напомнил о том, что приобрела наша страна благодаря легендарному физику.

"Именно он вместе с коллегами созданием термоядерного заряда в 1950-х обеспечил ядерный паритет, который гарантирует безопасность России и стабильность в мире по сей день. Он участвовал в прорывных исследованиях в области мирного атома, обеспечил спасение и сохранение ядерного щита нашей страны в непростые 90-е годы. Его идеи, а самое главное, его подход, основанный на полной личной ответственности за дело, которому служишь, будет сохранен коллективом ядерного центра и атомной отрасли. Вечная память великому ученому и настоящему патриоту Юрию Алексеевичу Трутневу", - подчеркнул Сергей Кириенко.

На траурном митинге, собравшем сотни человек, выступили также генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев, начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ Игорь Колесников, который зачитал телеграмму соболезнования от Сергея Шойгу, глава Сарова Алексей Сафонов, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев.

Юрия Алексеевича Трутнева похоронили на Аллее почетных граждан городского кладбища в Сарове.