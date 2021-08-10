В Тольятти ребенок умер в стоматологической клинике

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по региону расследует уголовное дело в связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник Автограда. Об этом сообщило региональное СУ СК.

По версии следствия, 8 августа в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти Самарской области девочке 2011 года рождения лечили кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После наркоза врачи зафиксировали у ребенка нарушение сердечного ритма. Медики пытались реанимировать девочку, но, к сожалению, их действия результата не дали.

Следователи устанавливают все обстоятельств случившегося, проводят экспертизы. В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности изъяты все медицинские документы из частной клиники.