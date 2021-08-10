Новосибирцев предупредили об угрозе ЧП из-за ливней и ветра

Во второй половине дня 10 августа и на протяжении 11 августа на территории Новосибирской области ожидается серьезное ухудшение метеоусловий. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о сильных дождях, ливнях, грозах, граде и порывах ветра до 20 метров в секунду.

- В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений, размывом дорожного полотна, переполнением ливневых канализаций, - отметили в администрации области. - Как следствие, возможно нарушение в работе дорожно-коммунальных служб, затруднение работы всех видов транспорта и увеличение количества ДТП.

При этом, по данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня температура воздуха на территории региона удержится на отметке плюс 23-28 градусов по Цельсию, но завтра снизится до плюс 20-22 градусов. Утром, помимо прочего, синоптики обещают возникновение местами плотных туманов.

В ГУ МЧС по Новосибирской области составили список рекомендаций для тех, кто окажется на открытом пространстве во время сильного ливня, грозы или града, а также для владельцев частных домов.