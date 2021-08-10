Процесс по делу "Зимней вишни" в Кемерове перенесли на 24 августа

Судебные слушания по делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за карантина в кемеровском СИЗО, где содержатся обвиняемые.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Заводского районного суда Кемерова. В суде уточнили, что заседание, которое должно было состояться сегодня, перенесено на 24 августа.

Как писала "РГ", в СИЗО еще две недели назад были зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом. Тогда и приняли решение ввести карантин.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате погибло 60 человек, большинство которых дети. Возбуждено несколько уголовных дел, пятнадцать фигурантов арестованы. Среди обвиняемых - представители компании-собственника здания, руководители регионального управления МЧС, пожарные, а также люди, ответственные за ввод ТРЦ в эксплуатацию.