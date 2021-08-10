Сотрудников иркутского интерната задержали за истязание воспитанников

Следственный комитет предъявил обвинение четырем сотрудникам школы-интерната в Иркутской области. Это заместитель директора учреждения, два воспитателя и медицинская сестра. Им инкриминируют физическое насилие над воспитанниками, истязания и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 5 августа несколько подростков из интерната обратились в полицию. Они рассказали, что самовольно ушли из учреждения, а вернувшись, были наказаны - персонал учреждения применил физическую силу.

После возбуждения уголовного дела его фигурантов задержали. Они отстранены от должностей.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. "Факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам установлен", - уточнили в СУ СК по Приангарью.