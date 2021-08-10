Ингушетия досрочно выполнила план по строительству автодорог

В Ингушетии на сто процентов выполнено годовое задание по строительству дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В течение этого года было реализовано семь проектов.

Как рассказал руководитель Ингушавтодора Батыр Хаматханов, осуществлены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожного покрытия общей протяженностью 20 километров. Объем финансирования составил более 301 миллиона рублей.

Регион уже третий год подряд работает по нацпроекту с опережением запланированного графика, занимая по этому показателю второе место среди российских регионов.

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, такой результат позволил республике получить в прошлом году дополнительные средства в размере 106 миллионов рублей. Они были направлены на улучшение дорог в Назрановском районе. Учитывая результаты, регион может рассчитывать на аналогичную поддержку и в этом году.

- Планируем обратиться в федеральный центр с просьбой рассмотреть возможность дополнительного финансирования по нацпроекту, - рассказал Батыр Хаматханов.

В течение шести последних лет успешная работа в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" позволила Ингушетии привести в порядок почти 76 процентов региональных автодорог. В городах и районах этот показатель составил примерно 85 процентов. Сегодня с учетом возникновения новых поселков цифры немного изменились.

Главная цель нацпроекта - за счет улучшения качества дорог снизить смертность в результате ДТП в стране в три с половиной раза.