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10.08.2021,  
09:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения разработали в РФ

Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого разработала модульный беспилотник для мониторинга радиоактивного и химического заражения. Разработку уже запатентовали.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности. В материалах института отмечается, что изобретение является дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с системой защиты тяговых винтов, имеет вертикальный взлет, может садиться как на твердую поверхность, так и на водную. Аппарат, благодаря установленным гермомодулю и сеткам, можно использовать в городе, лесу, в помещениях, где можно столкнуться с предметами или живыми существами

Беспилотник собирает информацию об окружающей среде и степени ее загрязнения, передает данные по радиоактивному и химическому заражению. Кроме того, он определяет точные координаты районов выброса загрязняющих веществ в окружающую среду и пострадавших объектов.

Мониторинг радиоактивного и химического заражения можно проводить днем и ночью, в благоприятных и ограниченных метеоусловиях. Беспилотник также занимается поиском потерпевших катастрофу технических средств, пропавших групп людей. Его грузоподъемность - до 0,6 килограмма, что дает возможность устанавливать на него блоки многоцелевого назначения.

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