Под Калининградом пенсионера убило током на рыбалке

70-летний мужчина погиб в Калининградской области во время рыбалки, зацепив удилищем электрические провода, находившиеся под напряжением.

Как сообщили в региональном управлении СК России, ведущем доследственную проверку, трагедия произошла на окраине курортного города Зеленоградска 9 августа. Местные жители обнаружили тело мужчины на берегу реки Тростянка.

Личность погибшего установлена, это 70-летний житель Зеленоградска. На его теле были обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

По предварительным данным, пенсионер ловил рыбу на берегу реки и зацепил удилищем линию электропередач, получив в результате смертельные травмы. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.