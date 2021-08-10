В Новгородской области нашли убийцу бизнесмена спустя 24 года

В Новгородской области перед судом предстанет мужчина, совершивший заказное убийство 24 года назад. В отношении местного жителя завели уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму", сообщает пресс-служба Следственного комитета Новгородской области.

По версии следствия, 14 марта 1997 года в подъезде одного из домов Великого Новгорода двое местных жителей расстреляли 38-летнего предпринимателя из-за отказа платить криминальным структурам за "крышевание" бизнеса. Преступников не нашли.

Дочери погибшего бизнесмена Анастасии Садриевой тогда было 16 лет, но она решила, что станет юристом и пойдет работать в правоохранительную систему. Так и получилось. Она - старший помощник руководителя Следственного комитета региона по связям со СМИ. Об этом писала "РГ".

И только после 23 лет дело сдвинулось с мертвой точки. В результате совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска установили исполнителей, мотив и заказчика убийства. Ими оказались жители Великого Новгорода: ранее судимый, 1958 года рождения и 41-летний мужчина. Последний заключил досудебное соглашение, его дело уже рассмотрели.

А вот первый не признал себя виновным. Но, применив современную криминалистическую технику, смогли доказать его причастность к убийству. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству обвиняемого рассматривать его будет коллегия присяжных.