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10.08.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

В Петербурге СК возбудил дело о смерти студента после "шлепка"

Текст: Евгения Цинклер

Возбуждено уголовное дело по факту смерти петербургского студента. Он скончался 9 августа возле одного из домов на улице Кораблестроителей (Василеостровский район) после конфликта с владельцем автомобиля при довольно странных обстоятельствах.

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По данным KP.Ru, 20-летний студент услышал мяуканье котенка, залезшего в чужой автомобиль. Он наклонился к машине, чтобы его достать, и в этот момент во двор вышел автовладелец. Вероятно, решив, что юноша пытается что-то сделать с его машиной, он подошел и, по его словам, "шлепнул" парня. Молодому человеку стало плохо, и к моменту, когда подоспели медики, он умер.

Сегодня стали известны результаты судебно-медицинского исследования. По предварительным данным, причиной смерти стала "тупая травма живота с разрывом брыжейки толстой кишки".

Как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Расследование дела продолжается. Следователи СК и сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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