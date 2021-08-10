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10.08.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

В петербургской больнице мужчина набросился с ножом на пациентов

Текст: Евгения Цинклер (Сарнкт-Петербург)

В одной из больниц Петербурга произошла поножовщина. Находившийся здесь на лечении мужчина набросился с ножом на пожилых пациентов.

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Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел в нейрохирургическом отделении накануне вечером. В коридоре отделения 50-летний пациент набросился с ножом на двух других пациентов 70-ти и 72-х лет.

Сотрудникам больницы удалось задержать агрессивного мужчину и отобрать у него нож. На место прибыл наряд полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту конфликта в больнице, устанавливая обстоятельства произошедшего.

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