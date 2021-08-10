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10.08.2021 11:06

Астраханские школы обновят к началу учебного года

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
В школах Астраханской области идут масштабные ремонтные работы. Учебные заведения должны успеть встретить ребят и педагогов 1 сентября в обновленном виде: в одних делают частичный ремонт, в других - капитальный, ход работ контролирует губернатор области.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, Игорь Бабушкин сам проверяет готовность учебных заведений. В частности, в СОШ №37, где обучается 1 тысяча 158 человек, еще много работы. В здании отремонтировали электрику, пандус на входе и покрасили стены, завершаются работы в бассейне. В то же время потребовалась реконструкция площадки перед школой: плиты покрытия вздулись из-за разросшихся корней деревьев, на ремонт потребовалось еще 1,4 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Нужно немедленно подавать заявку. Думаю, во внеочередном порядке мы сможем решить этот вопрос и до начала учебного года площадку сделаем, - заявил Игорь Бабушкин директору учебного заведения.

Также в школе из-за банкротства подрядчика не началось строительство многофункциональной спортивной площадки, при том, что средства - 17 миллионов рублей - предусмотрены. По информации минстроительства и ЖКХ области, объект снова выставят на торги, на строительство потребуется около двух месяцев, так что площадку планируется открыть осенью.

В СОШ № 14, которая работает с 1961 года, подрядчики успеют завершить запланированные работы к 1 сентября. В учебном заведении выполнили косметический ремонт кабинета ОБЖ, отремонтировали пешеходные дорожки рядом со зданием, сейчас восстанавливают асфальт на проезде у школы. В этом же году планируется частичный ремонт отопительной системы и кабинета физики с лабораторией.

В ряде школ идёт ремонт инженерных сетей и кровель, продолжается устройство ограждений, проходят общестроительные работы. В школах № 21 и 56 заменяют автоматическую пожарную сигнализацию, устанавливают кнопки экстренного вызова полиции с выводом на пульт вневедомственной охраны.

Как сообщили в минобразования региона, на начало учебного года также запланировано открытие семи отремонтированных спортзалов и оснащенных современным инвентарем двух многофункциональных спортплощадок.

В сентябре свои двери откроют не только обновлённые учебные заведения, но и построенные с нуля: школа в поселке Мирный на 220 учеников и школа по улице 3-я Зеленгинская на 1000 учащихся.

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