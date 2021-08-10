На Кубани из-за аварии задержали 11 пассажирских поездов

Ночью 10 августа на станции Чилипси произошла авария на железной дороге, из-за которой нарушен график движения пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, произошло повреждение токоприемника одного из локомотивов грузового поезда, в результате пути были заблокированы.

- После устранения повреждения движение поезда возобновлено. Сейчас максимальная задержка составляет 1 час 20 минут, - говорится в сообщении пресс-службы железной дороги.

На данный момент задержаны 11 поездов, специалисты пытаются вернуться в график движения.