Цены на жилье в Сочи - почти как в Москве. Главный российский курорт переживает пик продаж. Покупают и квартиры, и дома. Строят новые комплексы, как когда-то могучие санатории советских времен, осваивают каждый клочок.

Но иногда складывается впечатление, что предложений море, а купить нечего. Это как с купанием на пляжах на центральной набережной: море - вот оно, а к нему едва протиснешься через отдыхающих и загорающих.

- Построенные на землях индивидуального жилищного строительства дома с жилыми помещениями покупать нельзя. Другое жилье, построенное по эскроу-счетам, которые защищают обе стороны сделки, находится в интересных местах. Но там цены начинаются от 350 тысяч рублей за квадратный метр, - объясняет риэлтор из Сочи Татьяна Шестакова.

Денежными эти места стали 120 лет назад, когда братья Петр и Арсений Верещагины продали свои земли - так называемые "Верещагинские дачи" - в казну за 35 тысяч рублей. Эти территории перед покупкой изучила комиссия врачей, признавшая их удобными для устройства лечебниц и здравниц.

Вскоре казна распродала бывшие верещагинские земли с торгов, выручив 100 тысяч рублей. Полученные средства были вложены в ценные бумаги. Эти деньги и стали основой процветания нынешнего Сочи и известны в истории города как "Верещагинский капитал". Примечательно, что новый комплекс в районе Светлана получил название "Верещагинская дача". Трехкомнатные апартаменты, например, продают там за 10 млн. рублей.

Братья Верещагины остались бы довольны ценой.

Эти предприимчивые люди с середины XIX века упорно осваивали черноморское побережье Кавказа в Сочи. Они были убеждены, что при необходимой научной работе и совместной деятельности государства и частного капитала, окраина Российской империи может стать благословенным краем. Так и произошло. Верещагинские тезисы поддерживали цари, большевики и руководители новой России.

Правда, от дореволюционного Сочи, того, где все начиналось, осталось не так много. Фактически, все постройки - в районе Светлана. Он получил свое название по одной из верещагинских дач.

Супруги Фронштейны назвали свой пансион в честь героини баллады Василия Жуковского "Светлана". Это было первое капитальное строение на территории нынешнего Сочи. Именно здесь останавливались в разные годы композитор Николай Римский-Корсаков, писатель Максим Горький, певец Федор Шаляпин.

Еще один участок на тех самых казенных торгах приобрел Александр Якобсон - профессор Петербургской медико-хирургической академии. В 1902 году для него здесь возвели дачу-лечебницу в популярном тогда стиле "романтический модерн". Романтика должна была закончиться в 1970-х, когда удивительное строение приговорили к сносу. Но дачу спасли, отреставрировали и теперь там административный корпус санатория "Светалана".

Корпусов было несколько. Один из них теперь - отель Sea Galaxy. Рядом с ним притулился еще один примечательный особняк. Глядя на него, можно предположить, что это тоже постройка времен Российской империи. Но нет - дачу для народной артистки СССР Валерии Барсовой построили в конце 1940-х.

Теперь здесь музей и едва ли не единственное место в Сочи, где можно ощутить дух середины ХХ века, поиграть на рояле, за которым сидела артистка или послушать записи песен в ее исполнении - "Соловей мой, соловей", "Не будите меня молоду", "Сулико"...

И это в двух шагах от набережной, где из колонок, заглушая сам себя, выступает Niletto, а в "Фестивальном" - уже в живую - старается Ара Мартиросян, который тут, кажется, даже популярнее.

Валерии Барсовой - невероятно популярной в 1930-х - 1950-х, кавалеру ордена Ленина, лауреату Сталинской премии - землю на побережье выделили в конце 1940-х. Она использовала дачу и как вокальную студию, завещала здание городу - тут до середины 1980-х помещалась художественная школа.

Но еще в 1950-х из-за нехватки средств на содержание дома Барсова была вынуждена продать часть дачи - она до сих пор в частном владении. В музее говорят, что соседи - хорошие люди, неравнодушные. Недавно вот дали 60 тысяч рублей на установку противопожарной сигнализации.

Да, вид у дачи, конечно, - огонь.