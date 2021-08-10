В Сочи созрели смертельно ядовитые плоды экзотического растения

В сочинском парке "Дендрарий" созрели редкие ядовитые плоды тунга Форда. Это экзотического растение способно обмануть своим безобидным видом, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

- Весной растение эффектно цветет, усыпая землю вокруг себя ковром из нежных колокольчиков, - рассказали в нацпарке. - А летом на его ветвях появляются простые на первый взгляд плоды. Созревая, эти зеленые "яблочки" становятся похожими на любимый многими инжир, и это, несомненно, привлекает к растению еще большее внимание.

Многие посетители хотят сорвать с дерева аппетитный плод и попробовать его на вкус. Однако все части тунга, включая нежные цветы и плоды, смертельно ядовиты, а противоядия от отравления ядом тунга до сих пор не существует.

Сотрудники Сочинского нацпарка убедительно просят гостей просто любоваться коварным экзотом со стороны. Он растет в верхней части дендрария, недалеко от Сада непрерывного цветения и Сада птиц. По всему периметру дерева расположены предупреждающие таблички. К слову, протяженность дорожек в парке "Дендрарий" - 15 километров.

Между тем

На территории дендропарка запрещается собирать растения и их части, а также вытаптывать газоны и заходить в бамбуковые заросли. Чтобы избежать неблагоприятных реакций организма, пробовать на вкус ягоды и даже листья растений не рекомендуется. Кроме этого, запрещается купаться в водоемах, брать с собой и выгуливать домашних животных любых размеров, в том числе собак и кошек, курить и разжигать костры.