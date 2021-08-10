В Челябинской области два вагона сошли с рельсов

В Челябинской области сошли с рельсов два грузовых вагона. В обстоятельствах железнодорожного инцидента разбираются сейчас следователи.

"10 августа около 05.20 на станции Челябинск-Главный произошел сход двух порожних вагонов, последний опрокинулся задней частью на бок. Повреждено два метра путей", - передает пресс-служба Центрального МСУт УрФО.

По данным ведомства, никто не пострадал. На железнодорожном полотне ведутся восстановительные работы.

Кстати

Неделей ранее на Южном Урале сошел с рельсов электровоз. ЧП случилось в 04.05 на станции Магнитогорск-Грузовой при проведении маневровых. Причина устанавливается.