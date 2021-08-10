Сборы «Ингосстраха» по итогам 1 полугодия 2021 года выросли на 18%

Сборы СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составили 65,5 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, по операциям прямого страхования было получено 60,5 млрд рублей (рост на 20%), по операциям входящего перестрахования - 5 млрд рублей (соответствует показателю 1 полугодия 2020 года).

Общий объем выплат СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составил 28,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 27 млрд рублей (рост на 13%), по операциям входящего перестрахования - 1,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

Инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составил 4,4 млрд рублей (рост на 20%). Прибыль после налогообложения компании за 1 полугодие 2021 года составила 4,5 млрд рублей.

"В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был предсказуемо выше и обусловлен эффектом пандемии, оказавшим влияние как на снижение убыточности, так и на уровень расходов, от которого зависит общая динамика, - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин. - В настоящий момент происходит восстановление показателей до привычного уровня, что позволяет строить позитивные прогнозы относительно финансовых результатов в следующем отчетном периоде".

Занимая первое место на рынке страхования автокаско по итогам 1 квартала 2021, компания продолжает рост в данном сегменте - по результатам 1 полугодия 2021 года "Ингосстрах" собрал 16,7 млрд рублей (рост 26,3%), а также демонстрирует увеличение сборов на рынке ОСАГО на 13,7% до 13,3 млрд рублей, в сегменте корпоративного страхования без учета перестрахования (на 19% до 18,2 млрд рублей) и страхования имущества граждан (на 18,3% до 2 млрд рублей).

"Мы продолжаем активно развивать каждое направления бизнеса, в том числе с помощью современных онлайн-сервисов и удобных для клиентов экспресс-продуктов", - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.

Объем активов СПАО "Ингосстрах" составил 214,5 млрд рублей (прирост 8% относительно показателей 31.12.2020 года). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 97,4 млрд рублей (прирост 9% относительно показателей 31.12.2020 года). Собственный капитал составил 91,2 млрд рублей (прирост 4% относительно показателей 31.12.2020 года).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой компании "Ингосстрах"