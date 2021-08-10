Сборы «Ингосстраха» по итогам 1 полугодия 2021 года выросли на 18%

Новости

Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
В Минэнерго рассказали, как демпфер повлиял на цены на бензин в России 17:29
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
Латвия ввела режим ЧП на границе из-за наплыва мигрантов 17:14
Самые лихие дозаправки в воздухе собрали на видео 17:06
Вирусолог ждет роста заболеваемости коронавирусом в сентябре 16:58
Шойгу назвал самую страшную угрозу для России 16:58
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы 16:53
Минск: Система защиты границы соответствует требованиям дня 16:34
В Минске покажут спектакль "Счастье у каждого свое" 16:34
Сенатор: США навязчиво напоминают миру о своей суперсиле 16:28
В сирийском порту Латакия из-за взрыва загорелось судно 16:22
В Санкт-Петербурге создали копию Тихвинской иконы для Казахстана 16:21
В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности 16:16
Свыше 8,5 тысячи граждан ФРГ могли получить физраствор вместо вакцины 16:15
Шойгу: Минобороны РФ нужен самолет L-410 на поплавковых шасси 16:09
ВКС России получат четыре истребителя Су-57 до конца года 15:55
В Совфеде прокомментировали продление выдачи бесплатных лекарств сердечникам 15:50
На НТВ анонсировали новое музыкальное шоу с Родригезом и Батрутдиновым 15:47
В Сан-Марино оценили почти 100-процентную эффективность "Спутника V" 15:47
Названо имя нового главного тренера ФК "Урал" 15:38
На танкере в сирийском порту произошел пожар 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 16:45

Сборы «Ингосстраха» по итогам 1 полугодия 2021 года выросли на 18%

Сборы СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составили 65,5 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, по операциям прямого страхования было получено 60,5 млрд рублей (рост на 20%), по операциям входящего перестрахования - 5 млрд рублей (соответствует показателю 1 полугодия 2020 года).

Общий объем выплат СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составил 28,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 27 млрд рублей (рост на 13%), по операциям входящего перестрахования - 1,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

Инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за 1 полугодие 2021 года составил 4,4 млрд рублей (рост на 20%). Прибыль после налогообложения компании за 1 полугодие 2021 года составила 4,5 млрд рублей.

"В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был предсказуемо выше и обусловлен эффектом пандемии, оказавшим влияние как на снижение убыточности, так и на уровень расходов, от которого зависит общая динамика, - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин. - В настоящий момент происходит восстановление показателей до привычного уровня, что позволяет строить позитивные прогнозы относительно финансовых результатов в следующем отчетном периоде".

Занимая первое место на рынке страхования автокаско по итогам 1 квартала 2021, компания продолжает рост в данном сегменте - по результатам 1 полугодия 2021 года "Ингосстрах" собрал 16,7 млрд рублей (рост 26,3%), а также демонстрирует увеличение сборов на рынке ОСАГО на 13,7% до 13,3 млрд рублей, в сегменте корпоративного страхования без учета перестрахования (на 19% до 18,2 млрд рублей) и страхования имущества граждан (на 18,3% до 2 млрд рублей).

"Мы продолжаем активно развивать каждое направления бизнеса, в том числе с помощью современных онлайн-сервисов и удобных для клиентов экспресс-продуктов", - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.

Объем активов СПАО "Ингосстрах" составил 214,5 млрд рублей (прирост 8% относительно показателей 31.12.2020 года). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 97,4 млрд рублей (прирост 9% относительно показателей 31.12.2020 года). Собственный капитал составил 91,2 млрд рублей (прирост 4% относительно показателей 31.12.2020 года).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой компании "Ингосстрах"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Правительство не стало вводить запрет на экспорт бензина
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно