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10.08.2021 14:17
Рубрика: Общество

Сенатор-медик оценил идею с удаленкой для непривитых студентов

Текст: Дмитрий Гончарук

Студентов не надо принуждать прививаться от коронавируса, потому что большинство из них и так понимает, что это необходимо делать, уверен член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Минобрнауки выступили против принудительной вакцинации студентов

Ранее министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов без прививки от коронавируса на удаленку. О том, что нужно обеспечивать равные права вакцинированным и невакцинированным от COVID-19 студентам, во вторник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"До начала учебного года осталось чуть больше трех недель, но не думаю, что ситуация коренным образом изменится. Думаю, что в большинстве регионов школьники и студенты начнут занятия в очном формате, но там, где эпидемиологическая обстановка не позволит - придется в дистанционном, и это надо понимать", - сказал "РГ" Владимир Круглый.

Сенатор обратил внимание на то, что из-за новых штаммов коронавируса заметно увеличилось число детей и подростков, которые переносят болезнь с симптомами и даже попадают в больницы. То же касается и молодежи.

"Понятно, что родителям будет неудобно из-за дистанционного формата обучения там, где его все же выберут. Но здоровье детей тут намного важнее", - подчеркнул законодатель.

По его словам, опасения у медиков вызывает то, что прививки не так хорошо защищают от новых штаммов.

"Тем не менее, это сейчас единственная гарантия не попасть в реанимацию с ковидом, даже если его подцепите. Так что перед новым учебным годом студенты должны вакцинироваться, чтобы защитить родных и преподавателей. А принуждать тут никого не надо, молодежь у нас гораздо в этом вопросе более ответственна, чем многие пожилые люди", - заключил Владимир Круглый.

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