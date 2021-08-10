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10.08.2021 15:36
Рубрика: Легковые авто

Toyota Crown останется седаном. Дебют - в следующем году

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Crown в настоящее время доживает свой век в 15 поколении. Появлялись слухи, что с седаном попрощаются, а его место в линейке японской марки займёт кроссовер. Издание Response вносит коррективы в эту информацию.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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По новым данным, Toyota Crown, актуальная генерация которого была выпущена в 2018 году, сменит поколение в 2022 году. Автомобилю прочат модульную архитектуру TNGA, которая изменит компоновку: изменение типа заднего привода на передний положительно скажется на свободном пространстве салона.

Несмотря на это, Crown сохранит преемственность в плане дизайна, получив увеличенную решётку радиатора и узкую оптику.

В настоящее время Crown предлагается в Японии с 245-сильным бензиновым турбодвигателем, а также с гибридными установками мощностью 226 и 359 л.с. Доступны версии с системой полного привода.

Появится ли кроссовер Crown? По информации издания, Crown Cross всё-таки выйдет на рынок, и случится это в 2023 году. Пока единственным Crown SUV является Crown Kluger - под таким названием в Китае продаётся Highlander.

#Toyota