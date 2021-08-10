Умерла актриса Ляля Боброва

Ляля Анатольевна Боброва, советская и российская актриса театра и кино, артистка театра "Ромэн", народная артистка России, умерла на 83-м году жизни в Москве. Некролог появился в аккаунтах театра в Сети.

"С чувством глубокой скорби сообщаем, что ушла из жизни Ляля Анатольевна Боброва. Помимо необыкновенно эффектной сценической внешности и огромного актерского обаяния, Ляля Анатольевна была человеком большой души и сердечности. Светлая память!" - говорится в нем. Причина смерти не указывается.

Ляля Анатольевна родилась 2 марта 1939 года в семье таборных цыган. Раннее детство прошло в кочевье, а когда ей было пять лет, семья осела под Москвой.

В театр Боброву приняли в 1956 году, в возрасте семнадцати лет. Была она очень трудолюбива и ответственна. Участвовала в массовых сценах, параллельно училась у мастеров театра вокалу, сценической речи и танцу. Все свободное время проводила за кулисами, наблюдая, за игрой ведущих артистов.

В главной роли молодая артистка впервые появилась в спектакле "Сломанный кнут" в роли Сарпы, которую сыграла блестяще, преодолев тем первую ступеньку, ведущую к вершине.

Далее, сыграв более сорока ролей на сцене театра, Ляля Анатольевна стала одной из ведущих актрис "Ромэна" и признанным мастером сцены.

Снималась Боброва и в кино - "Ошибка Оноре де Бальзака" Левчука (1968), "Мой остров синий", знаменитый чехословацко-советский "Чардаш Монти", "Черный жемчуг".