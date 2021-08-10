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В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате

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    10.08.2021, 23:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Новая песня Светланы Лободы Allo вызвала подозрения в оригинальности среди пользователей интернета.

Бурное обсуждение разгорелось в комментариях под клипом на этот трек. В наиболее залайканных высказываниях чаще всего упоминается, что первые такты композиции очень сильно похожи на начало песни "Грустный дэнс" от Artik & Asti и Артема Качера.

"Начало прям "Грустный дэнс"; "Начало похоже на Артик и Асти Грустный денс"; "музыка прямо как у Artik, Asti не заметили? им музыку один и тот же чел сделал что ли"; "Музыка очень похожа-Артик и Асти, Грустный дэнс, один в один..."; "Как Артик и Асти! Ничего особенного", - пишут зрители на платформе YouTube (редакция - авторская).

В настоящее время ни Светлана Лобода, ни Artik & Asti ситуацию пока никак не прокомментировали.

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