Власти утвердили программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты "Яндекса", категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети" представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир".

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko, Start и другие.

Принятый документ вступает в силу с 1 января 2022 года.