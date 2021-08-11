Академик Румянцев: Инициативы врачей должны быть услышаны

Для перезагрузки системы здравоохранения необходимо учитывать точку зрения медиков, которые работают с пациентами. Так считает академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Чтобы менять работу системы здравоохранения в лучшую сторону, необходимо услышать мнения и пожелания самих медиков - врачей, фельдшеров, медсестер, которые находятся в ежедневном контакте с пациентами, - сказал он. - Только тогда мы сумеем понять, какие позиции нуждаются в усилении".

По мнению академика РАН, именно постоянный диалог с врачами первичного звена здравоохранения позволит понять, куда государству следует направить дополнительное финансирование, выявить слабые места и болевые точки.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал мнение, что перезагрузка системы здравоохранения в России возможна только на основе наставлений профессионального медицинского сообщества, которое работает непосредственно с пациентами: "Медицинский механизм, который мы выбрали для перезагрузки системы - это встречи очные и заочные, это расставление акцентов экспертами в зоне их интересов. Это тот путь, по которому мы будем двигаться дальше. В народной программе в сфере здравоохранения мы будем использовать именно этот механизм".