Дневник донецкого военкора Александра Гриценко о расстрелянном и воскресшем памятнике

25 апреля 2015 года
Только что созвонился с Анатолием Яновским, заместителем главы Новоазовского района, он сообщил: "Накрыли Саханку! Попадания по школе, детскому саду, частные дома посекло, но в основном стекла и шифер, слава богу, ни убитых, ни раненых... И еще... они расстреляли Памятник Братской могилы, он уничтожен полностью..."
Завтра поеду, сегодня уже не успею, дороги до Новоазовска почти нет, путь в одну сторону не быстрее 4 часов, это каких-то 100-110 км...
...Освобождение села Саханка и соседних населенных пунктов от немецкой оккупации началось в сентябре 1943 года силами 32-го и 34-го гвардейских кавалерийских казачьих полков 9-й гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии 130-й Таганрогской стрелковой дивизии. В ходе Донбасской наступательной операции и ожесточенных боев (только 5 сентября противник четырежды атаковал пехотой и танками "Тигр" высоты 97,7 и 91,4) войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны.
Тридцать два бойца Красной армии, погибшие при освобождении Саханки, были захоронены в братской могиле в центре села. Первый памятник здесь был установлен в 1948 году. В 1989 году на его месте поднялась трогающая за сердце 5-метровая скульптура "Мать, поддерживающая раненого бойца".
Она и была разрушена через 36 лет огнем украинской артиллерии.
19 февраля 2019 года
Прибыли в Саханку с волонтёрами, привезли очередной гуманитарный груз: семенной материал (томаты, огурцы, зелень, морковь), детское питание, пополнили, насколько смогли, аптечку (аптеки нет, фельдшерско-акушерский пункт закрыт).
На вопрос "в чём больше всего нуждаются жители Саханки?" получили шокирующий ответ:
- Нам бы Памятник восстановить...
Вокруг мемориала крутилась вся их жизнь. Праздники, выпускные вечера, первые поцелуи. Нам показали остатки фундамента...
Как его восстанавливать? Даже просто стоять на этой площадке опасно - она как на ладони с той стороны. Пообещал сделать все, что в моих силах. Сомнений больше, чем уверенности.
6 ноября 2019 года
Ездим по прифронтовым школам с российским бизнесменом Вадимом Хомичем. Он привез компьютеры и школьные наборы. Маршрут от Старой Ласпы до Саханки. Финишируем, конечно, на месте бывшего Памятника, рассказываю его историю. Вадим внимательно слушает и говорит: "А давай попробуем! Может, получится сделать точную копию..."
7 ноября 2019 года
Встретились с Вадимом в донецкой чайной "Золотой жук". Приняли решение - делаем! Моя задача - сформировать смету, договориться со строителями. Вадим берёт на себя основную финансовую поддержку и начинает сбор средств. Лиха беда начало!
24 декабря 2019 года
Пришли первые деньги от Вадима. Теперь можно оплатить работы по 3D-модели-рованию, которое донецкие спецы сделали по архивным фотографиям. Надеюсь, что мы не отходим от оригинала.
23 января 2020 года
Выехал в Саханку с опалубкой для нового фундамента. Багажник набит цементом, иногда машина цепляет брызговиками дорогу. Все думаю, что делать с центральной плитой возле памятника, с фамилиями бойцов, она скоро совсем рассыплется.
29 января 2020 года
Удивительное дело! 27 января написал в соцсетях о проблеме с плитой, а сегодня получил запрос: пришлите размер плиты и детальные данные. Сейчас обмерим, снимем фамилии и перешлём некоему Доброму Человеку.
(Уже в мае 2021 года выяснилось, что это была гранитная мастерская из Ногинска, но имени и фамилии Человека так и не удалось узнать)
5 мая 2020 года
Всё готово. Загружен грузовой микроавтобус: цемент, арматура, брусья, отпечатанный контур Памятника. Компания, занимающаяся печатью композиции, предоставляет людей для ее установки. Это очень хорошо! Всё успеем! До Дня Победы обещают установить... слабо верится, но они специалисты...
Прыгаем в машины, едем в Саханку!!!
7 мая 2020 года
Около 11.00 обстрел. ВСУ нанесли удар по клубу Саханки, в то время, когда рабочие занимались кровельными работами. Рядом оказались дети (Настя и Дима). Дима тяжело ранен.
Эвакуируем работников компании 3D-печати...
8 мая 2020 года
Дима (13 лет) доставлен в Донецк. Состояние крайне тяжёлое. Нога - аппарат Илизарова. Из пацана достали более 40 осколков. Врачи бьются за его жизнь. Обещают приложить все усилия, чтобы не оставить навсегда инвалидом...
Настя в больнице Новоазовска, у неё касательные ранения головы... Мама Насти - контузия... Мужики-кровельщики - контузии + осколочные (лёгкие).
Временно останавливаем работы по Памятнику. Увы, к Дню Победы не успеем...
18 июня 2020 года
Гарантировать безопасность сотрудникам 3D-компании я не могу. А Памятник поднимать нужно дальше. Руки есть. Надо ехать!
Подгорный Игорь, глава Саханки: "Одному работать - не дело!", и уже через полчаса ко мне присоединились двое помощников. В контуре внешней обшивки обнаружили отверстие, а внутри памятника пулю. Долетает и стрелковое.
Сегодня вникали в технологический процесс. Провозились целый день. Поднялись на 20-25 см.
Быстро не получится.
7 июля 2020 года
Поднялись ещё на метр... Жарко.
2 августа 2020 года
Мы на высоте 3,75 метра... Работать на строительных лесах очень неприятно, постоянно кажется, что ты в перекрестье прицела. Но самое главное - мы уверенно идём вверх!!!
13 августа 2020 года
Долгожданная плита с именами бойцов Красной армии, погибших в 1943 году, прибыла из Подмосковья в Саханку. COVID чуть не лишил нас этого праздника. Спасибо ребятам из Народной Милиции ДНР!
27 сентября 2020 года
Завершена обработка швов. Сегодня до обеда грунтуем, а до заката приняли решение красить. Безумство, но иного пути нет. Сентябрь - месяц, когда освободили Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, месяц, когда бойцов Красной армии предали здесь земле. А освобождать они шли город, в котором я родился, Мариуполь.
В обед, когда грунт на Памятнике подсыхал и было время отдохнуть, мы разместились в сторонке, в тени елей. Мимо проходила группа бойцов, они остановились, присмотрелись, потом подошли к серому монументу, сняли головные уборы, помолчали, и пошли дальше.
Не ради этого ли все эти дни, недели, месяцы трудов и бесконечной усталости?
Закончили поздно, уже темнело. Необходимо было побыстрее покинуть Саханку, в тёмное время суток перемещаться по прифронтовым территориям крайне опасно. Складываем оборудование, и тут начинается лёгкий, тихий дождик. "А вот и Божье благословение!" - сказал Игорь Подгорный.
Реконструированный Памятник на Братской могиле бойцов Красной армии открыт 7 мая 2021 года.