Дневник донецкого военкора Александра Гриценко о расстрелянном и воскресшем памятнике

"Родина" продолжает вести рубрику, открытую в год 365-летия воссоединения России и Украины и напоминающую читателям об общем и славном прошлом двух братских народов.

25 апреля 2015 года

Только что созвонился с Анатолием Яновским, заместителем главы Новоазовского района, он сообщил: "Накрыли Саханку! Попадания по школе, детскому саду, частные дома посекло, но в основном стекла и шифер, слава богу, ни убитых, ни раненых... И еще... они расстреляли Памятник Братской могилы, он уничтожен полностью..."

Схема обстрела Саханки, во время которого был разрушен памятник Братской могилы. Апрель 2015 года.

Завтра поеду, сегодня уже не успею, дороги до Новоазовска почти нет, путь в одну сторону не быстрее 4 часов, это каких-то 100-110 км...

...Освобождение села Саханка и соседних населенных пунктов от немецкой оккупации началось в сентябре 1943 года силами 32-го и 34-го гвардейских кавалерийских казачьих полков 9-й гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии 130-й Таганрогской стрелковой дивизии. В ходе Донбасской наступательной операции и ожесточенных боев (только 5 сентября противник четырежды атаковал пехотой и танками "Тигр" высоты 97,7 и 91,4) войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны.

Карта освобождения Саханки от фашистов. Сентябрь 1943 года.

Тридцать два бойца Красной армии, погибшие при освобождении Саханки, были захоронены в братской могиле в центре села. Первый памятник здесь был установлен в 1948 году. В 1989 году на его месте поднялась трогающая за сердце 5-метровая скульптура "Мать, поддерживающая раненого бойца".

Она и была разрушена через 36 лет огнем украинской артиллерии.

19 февраля 2019 года

Прибыли в Саханку с волонтёрами, привезли очередной гуманитарный груз: семенной материал (томаты, огурцы, зелень, морковь), детское питание, пополнили, насколько смогли, аптечку (аптеки нет, фельдшерско-акушерский пункт закрыт).

На вопрос "в чём больше всего нуждаются жители Саханки?" получили шокирующий ответ:

- Нам бы Памятник восстановить...

Вокруг мемориала крутилась вся их жизнь. Праздники, выпускные вечера, первые поцелуи. Нам показали остатки фундамента...

Разрушенный памятник. Апрель 2015 года.

Как его восстанавливать? Даже просто стоять на этой площадке опасно - она как на ладони с той стороны. Пообещал сделать все, что в моих силах. Сомнений больше, чем уверенности.

А это школа после обстрела.

6 ноября 2019 года

Ездим по прифронтовым школам с российским бизнесменом Вадимом Хомичем. Он привез компьютеры и школьные наборы. Маршрут от Старой Ласпы до Саханки. Финишируем, конечно, на месте бывшего Памятника, рассказываю его историю. Вадим внимательно слушает и говорит: "А давай попробуем! Может, получится сделать точную копию..."

А это школа после обстрела.

7 ноября 2019 года

Встретились с Вадимом в донецкой чайной "Золотой жук". Приняли решение - делаем! Моя задача - сформировать смету, договориться со строителями. Вадим берёт на себя основную финансовую поддержку и начинает сбор средств. Лиха беда начало!

Учетная карточка воинского захоронения в Саханке.

24 декабря 2019 года

Пришли первые деньги от Вадима. Теперь можно оплатить работы по 3D-модели-рованию, которое донецкие спецы сделали по архивным фотографиям. Надеюсь, что мы не отходим от оригинала.

Памятник собирали по кусочкам...

23 января 2020 года

Выехал в Саханку с опалубкой для нового фундамента. Багажник набит цементом, иногда машина цепляет брызговиками дорогу. Все думаю, что делать с центральной плитой возле памятника, с фамилиями бойцов, она скоро совсем рассыплется.

29 января 2020 года

Удивительное дело! 27 января написал в соцсетях о проблеме с плитой, а сегодня получил запрос: пришлите размер плиты и детальные данные. Сейчас обмерим, снимем фамилии и перешлём некоему Доброму Человеку.

(Уже в мае 2021 года выяснилось, что это была гранитная мастерская из Ногинска, но имени и фамилии Человека так и не удалось узнать)

Долгожданная плита с бессмертными именами.

5 мая 2020 года

Всё готово. Загружен грузовой микроавтобус: цемент, арматура, брусья, отпечатанный контур Памятника. Компания, занимающаяся печатью композиции, предоставляет людей для ее установки. Это очень хорошо! Всё успеем! До Дня Победы обещают установить... слабо верится, но они специалисты...

Прыгаем в машины, едем в Саханку!!!

Долгожданная плита с бессмертными именами.

7 мая 2020 года

Около 11.00 обстрел. ВСУ нанесли удар по клубу Саханки, в то время, когда рабочие занимались кровельными работами. Рядом оказались дети (Настя и Дима). Дима тяжело ранен.

Эвакуируем работников компании 3D-печати...

13-летний Дима: хирурги извлекли из мальчишки более 40 осколков.

8 мая 2020 года

Дима (13 лет) доставлен в Донецк. Состояние крайне тяжёлое. Нога - аппарат Илизарова. Из пацана достали более 40 осколков. Врачи бьются за его жизнь. Обещают приложить все усилия, чтобы не оставить навсегда инвалидом...

Настя в больнице Новоазовска, у неё касательные ранения головы... Мама Насти - контузия... Мужики-кровельщики - контузии + осколочные (лёгкие).

Временно останавливаем работы по Памятнику. Увы, к Дню Победы не успеем...

Памятник собирали по кусочкам...

18 июня 2020 года

Гарантировать безопасность сотрудникам 3D-компании я не могу. А Памятник поднимать нужно дальше. Руки есть. Надо ехать!

Подгорный Игорь, глава Саханки: "Одному работать - не дело!", и уже через полчаса ко мне присоединились двое помощников. В контуре внешней обшивки обнаружили отверстие, а внутри памятника пулю. Долетает и стрелковое.

Сегодня вникали в технологический процесс. Провозились целый день. Поднялись на 20-25 см.

Быстро не получится.

Памятник собирали по кусочкам...

7 июля 2020 года

Поднялись ещё на метр... Жарко.

2 августа 2020 года

Мы на высоте 3,75 метра... Работать на строительных лесах очень неприятно, постоянно кажется, что ты в перекрестье прицела. Но самое главное - мы уверенно идём вверх!!!

Памятник собирали по кусочкам...

13 августа 2020 года

Долгожданная плита с именами бойцов Красной армии, погибших в 1943 году, прибыла из Подмосковья в Саханку. COVID чуть не лишил нас этого праздника. Спасибо ребятам из Народной Милиции ДНР!

Памятник собирали по кусочкам...

27 сентября 2020 года

Завершена обработка швов. Сегодня до обеда грунтуем, а до заката приняли решение красить. Безумство, но иного пути нет. Сентябрь - месяц, когда освободили Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, месяц, когда бойцов Красной армии предали здесь земле. А освобождать они шли город, в котором я родился, Мариуполь.

В обед, когда грунт на Памятнике подсыхал и было время отдохнуть, мы разместились в сторонке, в тени елей. Мимо проходила группа бойцов, они остановились, присмотрелись, потом подошли к серому монументу, сняли головные уборы, помолчали, и пошли дальше.

Не ради этого ли все эти дни, недели, месяцы трудов и бесконечной усталости?

Закончили поздно, уже темнело. Необходимо было побыстрее покинуть Саханку, в тёмное время суток перемещаться по прифронтовым территориям крайне опасно. Складываем оборудование, и тут начинается лёгкий, тихий дождик. "А вот и Божье благословение!" - сказал Игорь Подгорный.

Реконструированный Памятник на Братской могиле бойцов Красной армии открыт 7 мая 2021 года.