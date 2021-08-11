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Рубрика: В мире

Испания сохранила первое место по числу самых чистых пляжей в мире

Текст: Юрий Когалов
Испания в очередной раз заняла первое место в мире по количеству пляжей с "голубыми флагами", сообщает El Mundo. Пиренейское королевство лидирует в рейтинге стран с самыми чистыми пляжами с 1994 года.
Фото: Clara Margais/dpa (Photo by Clara Margais/picture alliance via Getty Images Фото: Clara Margais/dpa (Photo by Clara Margais/picture alliance via Getty Images
Фото: Clara Margais/dpa (Photo by Clara Margais/picture alliance via Getty Images

В этом году на различных участках побережья Испании были установлены 615 "голубых флагов", еще 98 - в портах и на причалах. На королевство приходится 14,78% всех этих символических наград, присужденных в 2021 году. Всего было выдано 4 825 таких сертификатов, сегодня флаги установлены в 47 странах на пяти континентах.

Фото: Пресс-служба администрации Светлогоска
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Как заявил госсекретарь Испании по вопросам туризма Фернандо Вальдес, "несмотря на то воздействие, которое оказала пандемия на сферу туризма, местные власти продолжили прикладывать усилия в деле поддержания чистоты на пляжах, что и позволило Испании вновь стать мировым лидером".

"Голубой флаг" - это международная награда, присуждаемая с 1987 года пляжам и причалам. Чтобы соответствовать столь высокой оценке, пляж, порт или причал должны соблюдать требования по качеству воды, предоставлять отдыхающим соответствующую информацию, иметь раздевалки, души, туалеты, спасательное оборудование, обеспечить доступ для инвалидов (всего около трех десятков критериев).

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