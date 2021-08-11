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Комедия с Александрой Даддарио "Белый лотос" получила второй сезон

Новости
    11.08.2021, 19:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис HBO вновь предпринял свой любимый трюк: чудесная сатирическая комедия с Александрой Даддарио "Белый лотос", настолько же изящная, насколько абсурдная и ехидная, продлена на второй сезон. Новость сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит напомнить, что изначально программа заявлялась как мини-сериал.

Премьера "Лотоса" состоялась 11 июля. Шестой, финальный эпизод сезона, выйдет 15 августа.

По центру историй - богатые постояльцы дорогого спа-курорта на Гавайях, уровень сервиса которого оказался несколько сомнителен, а персонал - не всегда компетентен. Впрочем, и сами гости хороши.

Фото: twitter.com/ idriselba
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Как следует из анонса, зрителя, похоже, ждет очередная антология, ведь второй сезон расскажет уже про другой отель и другой комплект постояльцев и обслуги.

Отмечено: шоу дало отличный рейтинг, вырвавшись на первое место чарта сериалов стриминга HBO Max.

По касту и датам информации еще нет.

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